Secretario de Energía de Trump dice que EEUU no prohibirá las exportaciones de combustible

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Washington, 19 mar (EFE).- El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró este jueves que el país no prohibirá las exportaciones de petróleo y gas, algo que han implementado algunos países ante los problemas de suministro por la guerra en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El responsable de Energía de la Administración Trump aseguró que EE.UU. «no tienen ningún plan para implementar restricciones a las exportaciones de petróleo y gas», una medida que se rumoreaba para contener los precios nacionales de combustible y que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, también negó hoy en una reunión con la principal patronal petrolera.

«Gracias a @POTUS, Estados Unidos es el principal productor mundial de petróleo y gas natural. También somos el mayor exportador de gas natural y uno de los principales exportadores de petróleo», escribió Wright en su cuenta de la red social X.

Una de las principales consecuencias de la intervención militar en Oriente Medio es la inestabilidad económica mundial provocada por la subida de los precios de la energía.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la subida del precio del petróleo y la interrupción del flujo en el estrecho de Ormuz traerán «mucho dinero» a su país -en referencia a la producción nacional de crudo-, e insistió en que su prioridad ahora mismo es destruir el programa nuclear iraní.

Estados Unidos «es, con diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo, así que, cuando suben los precios del petróleo, ganamos mucho dinero», ha llegado a escribir el mandatario en su red Truth Social.

Para contrarrestar las críticas por el encarecimiento de la gasolina tras la intervención en Irán, desde la Casa Blanca se lanza con insistencia este mensaje de la independencia energética de Estados Unidos.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a FoxNews que «gracias al presidente Trump, somos exportadores netos de energía. No necesitamos el estrecho de Ormuz para nuestro suministro energético interno. (…) Por supuesto, deseamos que el estrecho permanezca abierto para el mercado mundial del petróleo, a fin de estabilizar los precios y lograr que vuelvan a bajar».

En la guerra contra Irán, iniciada el pasado 28 de febrero, han muerto el líder supremo iraní, Alí Jameneí, gran parte de la cúpula militar de la República Islámica, cientos de iraníes, entre ellos civiles y niños, y al menos trece militares estadounidenses.

A pesar de que Washington ya se adjudica la victoria en el conflicto, Teherán continúa respondiendo con ataques contra Israel y países de la región donde EE.UU. mantiene embajadas y presencia militar. EFE

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