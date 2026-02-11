Secretarios de Defensa y de Marina de México están en EEUU para reunión con Comando Norte

Ciudad de México, 11 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este miércoles que los secretarios de Defensa y de Marina participarán en reuniones en Washington con el Comando Norte de Estados Unidos, para tratar la cooperación internacional en materia de seguridad y mantener la postura de defensa de la soberanía nacional.

«Están allá (en Estados Unidos) el general secretario (Ricardo Trevilla) y el almirante secretario (Raymundo Pedro Morales)», señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

No obstante, la gobernante mexicana explicó que se trata de una convocatoria amplia y no exclusiva para México, de «carácter multilateral».

«Es una reunión de varios países con el Comando Norte y también el secretario de Seguridad (Omar García Harfuch) va a viajar mañana (jueves) a una serie de reuniones que ya estaban planeadas», dijo.

«(Los secretarios de Defensa y Marina) van a escuchar, no llevan ningún posicionamiento más que el que ya conocemos: defensa de la soberanía”, agregó.

En paralelo, señaló que el viaje del secretario de Seguridad responde a una agenda previamente acordada dentro de los mecanismos de coordinación bilateral.

«Ya había varias reuniones planeadas de antemano como parte de este entendimiento de seguridad que se tiene», añadió.

Las reuniones se producen en un contexto de cooperación entre México y Estados Unidos en áreas como combate al crimen organizado, seguridad fronteriza y coordinación regional, temas que habitualmente forman parte de los intercambios entre autoridades civiles y militares de ambos países.

El Gobierno mexicano ha insistido en que estos contactos se desarrollan bajo el principio de respeto mutuo y autonomía nacional, una línea reiterada por Sheinbaum desde el inicio de su Administración en asuntos de seguridad y defensa, en medio de la agresiva retórica del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha amenazado con ataques a carteles en territorio mexicano. EFE

