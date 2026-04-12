Sector comercial de Venezuela exige al Gobierno detalles del plan de ahorro eléctrico

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Caracas, 12 abr (EFE).- El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) exhortó este domingo al Gobierno de Venezuela a precisar el plan de ahorro de energía, establecido en marzo pasado para contribuir con la estabilidad del sistema eléctrico, tras reportarse fallas prolongadas de electricidad en varios estados del país.

En un comunicado, Consecomercio pidió que se publicaran los días y horas del racionamiento eléctrico, lo que permitirá al sector comercial y a los proveedores de servicios «planificar y tomar las medidas necesarias para continuar garantizando los bienes y servicios que demanda la población».

Asimismo, reconoció que la «deficiencia de los servicios públicos sigue siendo un tema transversal que limita el desarrollo de la cadena productiva», sobre todo en las zonas más alejadas de Caracas.

«Para Consecomercio no puede existir una verdadera reactivación económica sin un sistema eléctrico confiable. Por tal motivo, es indispensable trabajar de manera mancomunada, sector público y privado, en su pronta recuperación y modernización», señaló.

El pasado 1 de abril, la ONG venezolana Provea denunció que el Gobierno de la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no ha informado en qué consiste el plan de ahorro energético.

Rodríguez habló recientemente sobre un fenómeno solar en Venezuela, que provocará aumentos en la temperatura, y apeló a la conciencia ciudadana para avanzar en un plan de ahorro energético del que no ofreció mayores detalles.

En marzo, representantes de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales informaron que acordaron sumarse a un plan para el ahorro de la electricidad, tras un encuentro con funcionarios del Gobierno.

Venezuela enfrenta constantemente fallas en el suministro de energía eléctrica, sobre todo en estados alejados de Caracas, de las que el Gobierno responsabiliza reiteradamente a la oposición, pese a que militares custodian las instalaciones del sector. EFE

rbc/seo