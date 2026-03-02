Sector de construcción de El Salvador prevé inversión de 4.000 millones de dólares en 2026

San Salvador, 2 mar (EFE).- El presidente de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco), José Velásquez, dijo el lunes que espera que 2026 cierre con una inversión entre 3.500 y 4.000 millones de dólares tras cerrar el 2025 con una inversión estimada de 3.000 millones entre pública y privada.

«Estamos estimando que el cierre del año anterior (la inversión) va andar por los 3.000 millones de dólares y, si mantenemos un crecimiento positivo de la misma forma, estaríamos cerrando el 2026 con unos 3.500 a 4.000 millones de dólares», apuntó el líder gremial.

Agregó que «no vemos por qué no pudiésemos estar creciendo a este ritmo, con esos números, con todas las condiciones que se nos están dando».

A falta de las cifras oficiales del Banco Central de Reserva (BCR), Velásquez sostuvo que prevén que el crecimiento de este sector en 2025 haya estado entre un 25 % y 30 %.

Velásquez destacó que el sector construcción, junto con el inmobiliario, están aportando un 17 % al producto interno bruto (PIB) y generan al menos 165.000 empleos directos.

«Este año 2026 va a ser aún mejor, sobre todo por proyectos de obra pública que se avecinan», acotó.

A mediados de diciembre pasado, San Salvador, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que al economía de El Salvador crecería un 4 % al cierre de 2025, cifra similar a la que el Gobierno de este país centroamericano estima crecer.

El 16 de diciembre pasado, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dijo que esperaba un crecimiento económico «arriba» del 4 %, lo que supondría un 1,4 % más que en 2024. EFE

