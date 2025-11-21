Seguidores del vicepresidente de Bolivia marchan y piden a Paz no excluirlo del Gobierno

La Paz, 21 nov (EFE).- Seguidores del vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, realizaron este viernes una marcha, en la que participaron cientos de personas, para darle su apoyo y exigir al mandatario Rodrigo Paz que no «excluya» de las decisiones de Gobierno a quien fue su compañero de fórmula electoral con el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

La movilización recorrió una parte del centro de La Paz y los seguidores de Lara portaron banderas azul y amarilla que representan la agrupación política Nuevas Ideas con Libertad (NUIL) que lidera el vicepresidente, pero que no tiene una personalidad jurídica ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

«¡Lara no está solo, carajo!», «Yo voté por Lara, no voté por Paz» y el «¡voto se respeta!» fueron algunas de las consignas de los manifestantes que concluyeron su recorrido en puertas de la Vicepresidencia del Estado, como muestra de respaldo al dignatario que también preside la Asamblea Legislativa.

La manifestante Katherine Fernández dijo a EFE que la protesta se realizó por la creación del Viceministerio de Coordinación Legislativa, mismo que, a su juicio, trata de «hacer a un lado» de las decisiones de Gobierno a Lara, ya que asume competencias que pertenecen al vicepresidente.

Por su parte, Kelly Paredes explicó a EFE que la protesta también es contra los ministros que acompañan a Paz, y dijo que representan cuotas de poder del empresario Samuel Doria Medina, quien fue candidato en la última elección y ahora respalda al Gobierno.

Sin embargo, la protesta causó el rechazo de algunos transeúntes que acusaron a los movilizados de marchar por conseguir puestos en el Gobierno y de ser serviles a Lara.

Las tensiones entre Paz y Lara, un expolicía que cobró notoriedad hace algunos años por denunciar casos de supuesta corrupción en la Policía por TikTok, se comenzaron a percibir desde la campaña electoral, aunque ambos negaron esas diferencias.

A esto se sumó la reciente creación del Viceministerio de Coordinación Legislativa que está a cargo de Wilson Santamaía, exlegislador del partido de Doria Medina, una acción que Lara calificó como «inconstitucional».

El vicepresidente, en un reciente video de TikTok, consideró que Paz supuestamente estaría buscando anularlo, por lo que le pidió dialogar y llegar a acuerdos.

Sin embargo, la brecha entre ambos se agrandó cuando el mandatario decidió en la víspera cerrar el Ministerio de Justicia, tras conocerse que el hasta entonces titular Freddy Vidovic, sugerido por Lara, tenía una sentencia de tres años de prisión.

En un primer momento Paz tenía previsto colocar al abogado Jorge García como nuevo ministro de Justicia, pero fue cuestionado por Lara y señalado por tener varias denuncias penales, por lo que el aludido anunció que procesaría al vicepresidente por difamación.

Ante esto, la vocera presidencial Carla Faval indicó en una rueda de prensa que muchas de las nuevas medidas administrativas del Gobierno son para que el Estado deje de ser «una bolsa de empleo» y tome una «estructura eficiente» de respuesta a la población.

También indicó que el Viceministerio de Coordinación Legislativa «no le quita atribuciones al vicepresidente» sino que busca «coadyuvar» con sus funciones y que ya existía previamente.

Asimismo mencionó que «no es momento para marchas» en medio de la crisis que vive el país, por lo que el presidente buscará reunirse con las cabezas de los sectores que se movilizaron esta jornada y también con el vicepresidente Lara. EFE

