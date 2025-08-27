Seis años de prisión para un hijo de Obiang en Guinea Ecuatorial por vender avión estatal

3 minutos

Malabo, 27 ago (EFE).- La Justicia de Guinea Ecuatorial impuso una pena de seis años y un día de prisión suspendida a Ruslan Obiang Nsue, uno de los hijos del presidente del país y ex subdirector de la aerolínea nacional, CEIBA Intercontinental, por haber vendido un avión perteneciente a la empresa y quedarse con los beneficios de la venta.

Según reportaron medios locales a última hora del martes, un tribunal ecuatoguineano consideró a Obiang Nsue culpable del delito de abuso de bienes de interés general y le impuso el pago al Estado de una multa de cinco millones de francos CFA (más de 7.600 euros).

Asimismo, el condenado deberá reembolsar a CEIBA Intercontinental 144,2 millones de francos CFA (unos 220.000 euros) y abonar como indemnización adicional 14,4 millones (casi 22.000 euros). A esto se suma el pago de los costes procesales.

Si cumple con el pago de estas cantidades, Obiang Nsue no tendrá que ingresar en prisión. Asimismo, la corte lo absolvió de los delitos de malversación de fondos públicos y abuso de poder.

Según reveló a principios de 2023 el Gobierno ecuatoguineano, el avión ATR-72-500 Ceiba Intercontinental fue enviado a las islas Canarias (España) en 2018 para recibir mantenimiento de la empresa española BINTER, a la cual la aeronave le fue vendida después sin el consentimiento del Consejo de Administración de la aerolínea.

La abogada de Ceiba Intercontinental, Raquel Teresa Seron, explicó entonces a la comisión gubernamental puesta en marcha para investigar los hechos que Obiang Nsue «les propuso que no se ingresara el dinero de la venta en la cuenta de Ceiba Intercontinental de la sucursal de Madrid, dado que estaba congelada».

Así, «el ingreso se hizo en la cuenta personal» del entonces subdirector, relató Seron.

Como consecuencia de estos hallazgos y tras la confesión de Obiang Nsue, Teodoro Nguema Obiang Mangue (vicepresidente del país y hermanastro del acusado) ordenó su arresto y destitución en enero de 2023.

El Ejecutivo señaló entonces que un total de 700.000 euros que Guinea Ecuatorial asignó para la reparación del avión permanecían desaparecidos mientras «el rastro que se hizo apunta a que fueron transferidos a una cuenta de Malasia y más tarde a Miami, EE.UU».

Desde su independencia de España en 1968, Guinea Ecuatorial está considerada por organizaciones pro derechos humanos no solo como uno de los países más represivos del mundo, sino también de los más corruptos.

El presidente Teodoro Obiang, de 83 años, gobierna el país con mano de hierro desde 1979, cuando derrocó a su tío Francisco Macías en un golpe de Estado, y es el presidente que lleva más tiempo en el poder del mundo. EFE

