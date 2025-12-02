Seis claves para entender la situación en Guinea-Bisáu tras un extraño golpe de Estado

Nairobi, 2 dic (EFE).- Guinea-Bisáu, uno de los países más inestables de África, encajó el pasado 26 de noviembre un extraño golpe de Estado perpetrado por los militares que trastocó un proceso electoral, derrocó al presidente Umaro Sissoco Embaló y ahora abre un periodo de transición política de resultado incierto.

Estas son las claves para entender la situación en este país de África occidental, fronterizo con Senegal y Guinea-Conakri, tras el levantamiento militar:

1. Golpe para «salvar la democracia».

El golpe ocurrió en la víspera de la publicación de los resultados provisionales de las elecciones generales (presidenciales y legislativas) del 23 de noviembre, en las que tanto el presidente saliente y candidato a la reelección, Embaló, como su principal rival, Fernando Dias da Costa, se declararon vencedores.

El 27 de noviembre, la junta militar en el poder nombró al general Horta N’ta, jefe del Estado Mayor del Ejército, presidente para dirigir un período de transición de un año.

«No fue una decisión fácil», afirmó N’ta durante la jura del cargo, al argumentar que el Ejército asumió el poder para «salvaguardar la democracia y la estabilidad política», pues «la intensa actividad de grupos vinculados al narcotráfico, aprovechándose del proceso electoral, tuvo como objetivo manipular y, en última instancia, capturar la propia democracia».

2. ¿Un autogolpe?

El opositor Fernando Dias da Costa acusó a Embaló de perpetrar el golpe de Estado para evitar su supuesta derrota en los comicios.

«No hay golpe de Estado en Guinea-Bisáu. Simplemente el presidente de la República inventó ese golpe porque vio que no tenía condiciones para ganar las elecciones», arguyó el candidato presidencial.

Dos organizaciones de la sociedad civil local también acusaron a Embaló de «orquestar» el golpe para impedir la publicación de los resultados electorales.

Asimismo, el expresidente nigeriano Goodluck Jonathan, que dirigió una misión internacional de observación electoral y fue evacuado del país, cuestionó la asonada.

«Lo que ocurrió en Guinea-Bisáu no lo llamaría un golpe de Estado (…). A falta de una palabra mejor, diría que fue un golpe ceremonial, porque fue el presidente Embaló quien anunció el golpe antes de que los militares subieran al escenario para anunciar al mundo que estaban a cargo del Gobierno», alegó Jonathan, aludiendo a las entrevistas concedidas por el mandatario a medios internacionales para anunciar la asonada.

3. Huida de Embaló y asilo nigeriano para su rival.

Pese a las acusaciones de autogolpe, lo cierto es que Embaló, elegido en los comicios de 2019, huyó del país y recaló «sano y salvo» en Senegal, que fletó un avión a tal efecto.

Pero mientras el presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye, aceptó recibirlo; su primer ministro, Ousmane Sonko, calificó el viernes de «complot» la crisis en el país vecino.

Tras una breve estancia en Senegal, Embaló llegó en la noche del viernes a la República del Congo.

En el país sigue, por contra, el opositor Fernando Dias da Costa, a quien el Gobierno de Nigeria ha brindado asilo en su embajada por «amenazas inminentes contra su vida».

4. Suspensión de la Cedeao y la Unión Africana.

El golpe ha costado a Guinea-Bisáu la suspensión de todos los órganos decisorios de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) y la Unión Africana mientras no se restablezca el orden constitucional.

El presidente rotatorio de la Cedeao y jefe de Estado de Sierra Leona, Julius Maada Bio, lideró este lunes una misión de mediación del bloque regional en Guinea-Bisáu, donde sostuvo un «diálogo constructivo» con los líderes militares y reafirmó «el compromiso inquebrantable de la Cedeao de restablecer el orden constitucional».

5. Gobierno con figuras próximas al depuesto Embaló.

El general Horta N’ta nombró este sábado a su Gobierno de transición, encabezado por el jefe de campaña de Embaló, Ilídio Vieira Té, como nuevo primer ministro, y formado por 23 ministerios y cinco secretarías de Estado.

Té también ejercerá como Ministro de Hacienda, cargo que desempeñó con Embaló y la mayoría de los miembros de este Gobierno, compuesto por civiles y militares, son afines a Embaló o guardan relación con partidos vinculados al depuesto mandatario.

6. Historial de golpes y narcotráfico.

Desde su independencia de Portugal en 1974, Guinea-Bisaú ha registrado cinco golpes exitosos (1980, 1998/99, 2003, 2012 y 2025), aparte de numerosas intentonas golpistas.

Por su costa atlántica, el país es, además, considerado una ruta de tránsito de cocaína entre América Latina y Europa, por lo que ocupa un punto estratégico en África occidental.

El presidente de transición ha prometido tolerancia cero en la lucha contra el narcotráfico. EFE

