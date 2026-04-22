Seis dominicanos avanzan a segunda ronda en Copa Mundial de Boxeo que se disputa en Brasil

2 minutos

Santo Domingo, 22 abr (EFE).- El dominicano Miguel Encarnación volverá al cuadrilátero este jueves para enfrentar al japonés Shion Wishiyana en la Copa Mundial de Boxeo que se celebra en la ciudad de Foz do Iguaçu, Brasil, con púgiles de más de 50 países.

El nativo de Sabana Grande de Boyá logró su triunfo por decisión unánime, 5-0, en la división de 65 kilos y este jueves buscará imponerse ante el representante de Japón para avanzar a la siguiente ronda.

Además de Encarnación, otros cinco dominicanos vencieron a sus rivales en la justa que reúne a los mejores boxeadores del planeta en la categoría élite.

Se trata de Katherine Bera, Noel Pacheco, Ricardo Cuello, Esther Jiménez y Fredelin De los Santos.

Beras superó por decisión divida, 4-1, a Paula Hernández, de México, en los 60 kilos.

Pacheco derrotó por decisión unánime en los en 81 kilos a Yussef Safrafi, de Túnez, mientras que Cuello le ganó, también por decisión unánime, al alemán Magomed Schachidod, en 70 kilos.

En la segunda jornada de la Copa, Jiménez superó a la venezolana Irismar Cardozo, por 4-1, en 51 kilogramos, en tanto que De los Santos triunfó sobre el mexicano Christopher Santos, por 5-0, en 55 kilos.

Después de las primeras dos jornadas de la Copa, solo tres de los once púgiles que conforman la representación dominicana han sido eliminados.

Se trata de Patricio Polonia, quien cayó por 0-5 ante Andrei Zaplini, de Moldavia, en 90 kilos; Ángel Estrella, por 1-4 frente a Wilson Solorzano, de Venezuela, en 60 kilos, y Génesis De la Rosa, 0-5, contra Omailin Alcalá, de Venezuela, en 57 kilos.

Previo a su participación en la Copa Mundial, los dominicanos participaron en un campamento en esta misma ciudad brasileña.EFE

rsl