Seis muertos en nuevos bombardeos pakistaníes en Afganistán

Pakistán llevó a cabo nuevos bombardeos sobre Kabul y otras regiones de Afganistán que causaron cuatro muertos en la capital y dos en una zona fronteriza, informaron este viernes las autoridades talibanas, al tiempo que Islamabad confirmó los ataques nocturnos.

Desde hace meses, Pakistán acusa a su vecino de dar cobijo a grupos armados, entre ellos los talibanes pakistaníes TTP, responsables de numerosos atentados mortales en su territorio, algo que el gobierno afgano niega.

El conflicto se agravó el 26 de febrero, cuando Afganistán lanzó una ofensiva fronteriza en respuesta a los ataques aéreos pakistaníes previos. Islamabad declaró entonces la «guerra abierta» a las autoridades talibanas y lanzó bombardeos en la capital.

«Continuando con su agresión, el régimen militar pakistaní ha bombardeado una vez más Kabul, Kandahar (ciudad del sur)» y, entre otras, las regiones fronterizas de «Paktia y Paktika», dijo este viernes en la red social X el portavoz del gobierno Zabihulá Mujahid.

Una fuente de seguridad pakistaní, que habló bajo condición de anonimato, confirmó a la AFP los ataques nocturnos contra Afganistán. Dijo que los bombardeos tenían como objetivo «blancos del TTP».

En Kabul, cuatro personas murieron y 15 resultaron heridas por «un bombardeo del régimen pakistaní» que alcanzó «casas civiles», añadió el vocero de la policía de la capital afgana, Khalid Zadran, en la red social X.

Un equipo de la AFP que acudió al lugar vio una vivienda completamente destruida y otra decena muy dañadas por el bombardeo, con el techo y las paredes derrumbados. Los residentes conmocionados estaban en las calles, algunos con vendajes en la cara.

«Dos hombres y dos mujeres murieron como mártires», dijo a la AFP Abdul Rahim Tarakhil, representante de ese distrito de la capital.

«Aquí no hay ningún puesto militar, solo hay gente común y pobre que no está involucrada en la política», afirmó.

Además, un portavoz de la policía de la provincia de Nangarhar informó a la AFP de que una mujer y un niño murieron por el impacto de un proyectil pakistaní, en una región del este de Afganistán fronteriza con Pakistán.

«Un proyectil impactó en una casa del distrito de Mohmand Dara, matando a una mujer y a un niño», declaró el portavoz, Sayed Tayeeb Hammad, atribuyendo el ataque a Pakistán.

– «Último aliento –

Abdul Wahid, de 29 años, resultó herido en una de las casas de Kabul. «Habían pasado 10 minutos después de la media noche, fui a hacer mis abluciones cuando se oyó un ruido procedente de otra casa, no sé qué pasó después, pero todos los ladrillos cayeron sobre mí, las mujeres y los niños», relató a la AFP.

«Me quedé así durante diez minutos, como si fuera mi último aliento, luego vinieron mis vecinos y quitaron los ladrillos (…) y nos llevaron al hospital», añadió. Cuatro miembros de su familia resultaron lesionados.

En Kandahar, la ciudad del sur donde reside recluido el líder supremo de los talibanes afganos, Haibatulá Ajundzadá, los ataques pakistaníes alcanzaron el depósito de combustible de la compañía aérea Kam Air, cerca del aeropuerto, según el gobierno afgano.

Un corresponsal de la AFP vio una gran columna de humo negro elevándose al cielo.

Desde la declaración pakistaní de un conflicto abierto, los enfrentamientos se han multiplicado en las zonas fronterizas.

Entre el martes y el jueves, siete civiles, entre ellos varios niños, murieron a causa de los disparos de Pakistán en las regiones fronterizas del este y sureste de Afganistán, según las autoridades afganas y fuentes médicas.

Según un balance de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (Unama) del 5 de marzo, 56 civiles afganos, entre ellos 24 niños, murieron desde que se intensificaron los enfrentamientos el 26 de febrero.

Al menos 115.000 personas han sido desplazadas en Afganistán por los combates, según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur).

