Seis muertos por ataques en Rusia y Ucrania, explosiones en Kiev

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Cuatro personas murieron en Rusia y dos en Ucrania el martes por bombardeos, mientras que en Kiev resonaron fuertes explosiones por un inusual ataque ruso con drones a plena luz del día.

«La defensa aérea está operando en el barrio de Obolon», en el norte de Kiev, anunció el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko.

Poco antes, la Fuerza Aérea había informado de la presencia de drones volando en dirección a la capital.

Rusia ataca Ucrania a diario con bombardeos nocturnos, pero en los últimos meses también llevó a cabo varios ataques masivos a plena luz del día.

Restos de un dron cayeron en el barrio de Shevchenkivsk, en el oeste, provocando una colisión entre varios vehículos, uno de los cuales atropelló a un peatón, añadió poco después el alcalde, quien precisó que el herido fue hospitalizado.

También cayeron restos sobre un edificio en construcción cercano y sobre un cementerio en un barrio vecino, detalló Klitschko.

Varios canales de Telegram publicaron un video en el que se ve cómo un dron impacta contra un edificio residencial en construcción y explota en una bola de fuego.

En la ciudad de Krivói Rog, en el centro del país, un ataque ruso mató a un hombre de 40 años y dejó cinco heridos, mientras que en Chuguev, en el este, un hombre de 70 años murió en un bombardeo contra un barrio residencial, según las autoridades locales.

Desde el inicio de su invasión a gran escala de Ucrania, Rusia bombardea este país a diario con misiles y cientos de drones, en particular drones de combate Shahed de diseño iraní.

En respuesta a los ataques rusos, Ucrania envía cada noche drones hacia Rusia, apuntando especialmente a las infraestructuras energéticas.

Un ataque con drones ucranianos el martes mató a «tres civiles» en la región fronteriza rusa de Belgorod, afirmó en Telegram el el gobernador Viatcheslav Gladkov, quien añadió que otras tres personas resultaron heridas.

Otra persona murió en la región de Briansk por un ataque ucraniano, según las autoridades regionales.

También se produjo un incendio en una importante refinería de petróleo en Tuapsé, en el sur de Rusia, tras la caída de los restos de un dron ucraniano que había atacado esta instalación, según las autoridades locales.

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