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Seis muertos y 17 heridos tras un tiroteo en una escuela al sur de Filipinas

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Manila, 18 sep (EFE).- Seis estudiantes han muerto y 17 han resultado heridos este viernes en un tiroteo registrado en una escuela del municipio de Banga, en la provincia de Cotabato del Sur, en el sur de Filipinas, según un comunicado divulgado por el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo (DSWD) del país.

El DSWD explicó que, según su informe actualizado, se ha confirmado el fallecimiento de seis alumnos y que otros 17 sufrieron heridas graves. EFE

pbz/pav/jgb

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