Selección de Sófbol dominicana clasifica a los Juegos Panamericanos 2027

2 minutos

Santo Domingo, 28 feb (EFE).- La selección masculina de mayores de República Dominicana clasificó a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y este sábado enfrentará a Estados Unidos por un puesto al Mundial, en la apertura de la jornada del XIII Campeonato Panamericano de Sóftbol que se celebra en Montería, Colombia.

La Federación Dominicana de Sóftbol dijo en una nota que el conjunto dominicano cerró las rondas anteriores con marca de 4-4, resultado suficiente para avanzar a la siguiente instancia y mantenerse en la lucha por la clasificación mundialista.

En el trayecto, el equipo dominicano logró victorias de «alto calibre», superando a Argentina, actual campeón panamericano y tercer lugar en el ránking mundial de la Federación Internacional de Béisbol y Sóftbol, así como a Canadá, selección que ha conquistado un título mundial y ocupa el cuarto puesto en el escalafón internacional.

Estos triunfos reafirman el crecimiento competitivo del sóftbol dominicano en la categoría de mayores y consolidan su presencia entre las principales potencias del continente, dijo la información.

El partido ante Estados Unidos este sábado será determinante en las aspiraciones de República Dominicana de asegurar su boleto al Campeonato Mundial, en un duelo que promete intensidad desde el primer lanzamiento. Se jugará a las 11:00 de la mañana, hora dominicana, en el estadio José Gabriel Amín Manzur, en Montería.

Con la clasificación a Lima 2027 ya garantizada, la novena nacional ahora enfoca toda su energía en continuar haciendo historia en Colombia y seguir colocando la bandera tricolor en lo más alto del escenario continental, afirmó la federación.EFE

