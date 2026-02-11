Selección dominicana igualó con EE.UU. pero no le alcanzó para avanzar al Mundial sub-17

Santo Domingo, 10 feb (EFE).- República Dominicana realizó una «gran presentación» en la que empató a un gol frente a Estados Unidos este martes en el marco de la tercera y última jornada del Grupo E del Clasificatorio sub-17 de Concacaf 2026, sin embargo, no le alcanzó para llegar a la Copa Mundial que se celebrará este año.

El encuentro se celebró en el Arnos Vale Stadium de Kingstown, en San Vicente y las Granadinas, precisó la Federación Dominicana de Fútbol en una nota.

El elenco quisqueyano dominó el partido de principio a fin ante los norteamericanos que solo supieron defenderse y aprovechar la única oportunidad de gol que tuvieron para ponerse arriba en la pizarra al minuto 41 por intermedio de Malik Jakupovic, definiendo de cabeza un pase aéreo que llegó desde la izquierda.

Adrián García con una genialidad se encargó de la respuesta rápida para igualar el marcador a los 44 minutos de juego y hacer justicia con respecto al trámite del encuentro.

Para el segundo tiempo la tónica no cambió. Los pupilos del entrenador dominicano Edward ‘Beba’ Acevedo salieron a la cancha con el mismo convencimiento para superar al rival.

La fuerte temperatura y la intensidad del partido pasaron factura temprano en el tiempo complementario y obligaron al cuerpo técnico nacional a efectuar sustituciones, el primero de ellos incluso llevó a sacar de la batalla al atacante Kamil Castillo, quien salió extenuado y acalambrado a los 61’.

Las embestidas dominicanas consiguieron una buena contra a los 78’ minutos en donde el defensor Astin Mbaye tuvo que cometer una falta sobre José Mejía que fue sancionada con tarjeta roja y dejó a los estadounidenses con un futbolista menos para el tramo final.

Adrián García en el cobro del tiro libre sacó un riflazo que pudo atajar el guardameta rival.

En esos minutos finales la Sedofútbol intentó por todos los medios y hasta encontró un par de ocasiones para anotar, pero no fueron efectivos los remates. El primero de ellos de cabeza, pero desviado por parte de Junior Arias y la otra de Jarol Ramos quien remató dentro del área pero sin potencia de frente al portero.

Al final Estados Unidos supo aguantar a una República Dominicana que buscó por todas las vías el triunfo que la llevara a su primera Copa Mundial Sub-17 de FIFA en la rama masculina.

Fueron los norteamericanos los que se quedaron con el boleto al Mundial de la categoría al dominar el Grupo E por diferencial de goles, ya que en puntos finalizó con la misma cantidad que la Selección Dominicana (7 puntos).

Estados Unidos finalizó con 19 goles a favor y 1 en contra, mientras que República Dominicana acumuló 16 goles a favor y 1 en contra.EFE

