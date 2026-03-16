Seleccionador de Honduras convoca a 26 jugadores para partido contra Perú el 31 de marzo

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Tegucigalpa, 16 mar (EFE).- El entrenador de Honduras, el español José Francisco Molina, convocó este lunes a 26 jugadores para el partido amistoso contra Perú, el próximo 31 de marzo, en la ciudad española de Leganés.

La lista de convocados por Molina incluye a futbolistas que juegan en el exterior, entre ellos Kervin Arriaga, quien lo hace en el Levante español.

Molina asumió como seleccionador de Honduras el pasado día 3 y según su plan de trabajo para el partido contra Perú, el viaje a España será el 23 de marzo.

Los convocados por el timonel de la ‘H’ son:

Porteros: Edrick Menjívar (Olimpia), Alex Guity (Universidad Pedagógica) y Luis Ortiz (Motagua).

Defensas: Clinton Bennett (Olimpia), Christopher Meléndez (Motagua), Denil Maldonado (Rubin Kazan-RUS), Darlin Mencía (Montevideo Wanderers-URU), Giancarlo Sacaza (Motagua), Joseph Rosales (Austin FC-USA), Julián Martínez (Alverca-POR), Kevin Guity (Olimpia) y Luis Vega (Motagua).

Centrocampistas: Alejandro Reyes (Motagua), Deiby Flores, Edwin Rodríguez (Olimpia), Jorge Álvarez (Olimpia), Kervin Arriaga (Levante-ESP) y Leandro Padilla (Inter Miami-USA).

Delanteros: Alenis Vargas (Manisa-TUR), Erick Puerto (Platense), Dereck Moncada (Internacional de Bogotá-COL), Exon Arzú (Real España), Jorge Benguché (Olimpia), Luis Palma (Lech Poznan-POL), Mike Arana (Real España) y Rigoberto Rivas (Kocaelispor-TUR). EFE

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