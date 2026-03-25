Senado mexicano aprueba la entrada de 35 militares de EE.UU. para capacitación del Mundial

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Ciudad de México, 25 mar (EFE).- El Senado de México aprobó este miércoles la entrada al país de 35 militares de Estados Unidos para capacitar a integrantes de las Fuerzas Armadas mexicanas en técnicas de reacción, manejo de crisis y seguridad como parte de la preparación rumbo al Mundial de 2026.

En declaraciones a medios, el senador Carlos Lomelí explicó que los instructores estadounidenses trabajarán con personal del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea con el objetivo de fortalecer protocolos de seguridad de cara al evento internacional donde México tendrá sedes en la capital del país, Guadalajara y Monterrey.

«Son 35 elementos que vienen a capacitar a nuestras Fuerzas Armadas (…) para poder dar certeza y seguridad en el manejo de nuestro próximo evento, que es el Mundial», señaló el legislador.

Lomelí subrayó que se trata de un proceso de adiestramiento especializado para reforzar la capacidad de reacción de las autoridades mexicanas ante posibles situaciones de crisis durante el torneo deportivo.

«Consideramos que es muy importante que este tipo de adiestramiento se reciba para poder garantizar la seguridad y la tranquilidad de los visitantes, tanto internacionales como mexicanos», afirmó.

El político detalló que la estancia del personal estadounidense tendrá una duración aproximada de 36 días, periodo en el que impartirán formación técnica y operativa.

Tras ello, añadió, las Fuerzas Armadas mexicanas continuarán colaborando «de manera muy estrecha» no solo con Estados Unidos, sino con otros países con los que México mantiene acuerdos de capacitación y cooperación en materia de defensa.

Lomelí destacó que la preparación de las Fuerzas Armadas es «toral para la paz y la tranquilidad del país», especialmente ante la magnitud logística y de seguridad que representa el Mundial 2026, que por primera vez será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

«El personal que ingresa viene a impartir capacidad de reacción y manejo de una situación de crisis», reiteró el senador, quien enfatizó que este tipo de cooperación es habitual en la relación bilateral en materia de seguridad.

La autorización ocurre después de que en febrero pasado el pleno del Senado avalara el ingreso de 19 elementos de la Marina de Estados Unidos para participar en ejercicios de adiestramiento conjunto con fuerzas mexicanas entre febrero y abril, en el estado de Campeche (sur), y días después, la llegada de otros 12 militares para participar en un ejercicio de «capacitación» conjunta.

Estas decisiones se dan en medio de tensiones recientes entre ambos países, tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre posibles acciones contra los carteles mexicanos y los reportes de sobrevuelos de drones estadounidenses en México. EFE

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