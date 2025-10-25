Sentencian a 40 años de cárcel a nueve reclusos por masacre en una prisión de Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 24 oct (EFE).- Nueve reclusos fueron sentenciados a cuarenta años de cárcel en Ecuador por la masacre que se registró en noviembre de 2024 en la Penitenciaría del Litoral, la prisión más grande y peligrosa del país andino, en la que fueron asesinados 17 reos, informó este viernes la Fiscalía.

La matanza se registró durante la madrugada del 12 de noviembre, cuando varios presos del grupo criminal Los Duendes atacaron a otros reclusos con pistolas, cuchillos y también detonaron artefactos explosivos.

Policías y militares ingresaron al pabellón donde se estaban registrando los disturbios para intentar controlar la situación, pero ya era demasiado tarde. Además de los diecisiete asesinados, otros quince presos resultaron heridos, de acuerdo a reportes oficiales de ese entonces.

La Fiscalía inició una investigación y nueve personas fueron identificadas por los prisioneros como los presuntos responsables de la masacre, por lo que se inició un proceso judicial contra ellos por el delito de asesinato.

En los primeros operativos, las unidades investigativas recuperaron tres pistolas, cincuenta y dos vainas percutidas y una granada de mano.

Durante el juicio, el fiscal a cargo de la causa presentó ante el tribunal catorce testimonios que incluyeron versiones de agentes que detuvieron a los presos y también de investigadores, de peritos médicos forenses y de balística, responsables de la cadena de custodia y testigos presenciales.

Además de los años de prisión, los jueces impusieron a los presos una multa de 940.000 dólares y el pago de 46.000 dólares como reparación integral a los familiares de cada una de las víctimas, de acuerdo a datos de la Fiscalía.

La Penitenciaría del Litoral es la cárcel más grande del complejo carcelario de Guayaquil, un conjunto de cinco prisiones donde están recluidos alrededor de 12.000 presos, y que en años anteriores ha sido el escenario de las peores masacres entre reos.

Entre 2021 y 2023, más de 500 presos fueron asesinados en las prisiones de Ecuador, la mayoría en una serie de matanzas por enfrentamientos entre bandas criminales rivales.

El Gobierno de Ecuador atribuye a esas organizaciones criminales, dedicadas principalmente al narcotráfico, la escalada de violencia que vive el país andino en los últimos años y que lo ha ubicado a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.

Estos grupos han sido denominados como «terroristas» en el marco del «conflicto armado interno» que el presidente Daniel Noboa declaró a inicios de 2024 con el objetivo de intensificar la lucha contra el crimen organizado.

Pese a esto, la oleada de asesinatos se ha agudizado en 2025, ya que en el primer semestre de este año Ecuador registró 4.619 homicidios, un 47 % más que en el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.143. EFE

