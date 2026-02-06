Sentencian a dos adolescentes a ocho años de internamiento por terrorismo en Ecuador

1 minuto

Quito, 5 feb (EFE).- Un juez de Ecuador sentenció a ocho años de internamiento institucional a dos adolescentes por un delito de terrorismo con explosivos que, según los investigadores, podría haber causado víctimas mortales de no ser porque los agentes consiguieron desactivar el material.

Según informó la Fiscalía en un comunicado, los hechos ocurrieron la noche del 19 de noviembre de 2025 en la ciudad de Machala, provincia costera de El Oro, en el sur de Ecuador, cuando las cámaras de vigilancia captaron a dos personas a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con las pesquisas, uno de los adolescentes lanzó un objeto al interior de una ferretería y posteriormente colocó otro artefacto similar en la puerta de ingreso del local, un movimiento que llamó la atención de los agentes policiales que acudieron al sitio tras recibir la alerta.

Al notar la presencia de los policías, los adolescentes intentaron huir, lo que provocó el inicio de una persecución que concluyó con su detención.

Tras la inspección realizada por las autoridades, se determinó que los objetos correspondían a artefactos explosivos con cápsulas detonantes y mechas de seguridad. Estos fueron trasladados a un lugar seguro para su destrucción.

Miembros del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía de Ecuador indicaron que, de haber detonado en el lugar donde fueron colocados, los explosivos habrían generado una onda expansiva de hasta cincuenta metros, con riesgo de causar víctimas mortales y graves daños materiales. EFE

