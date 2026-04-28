Sentido homenaje a los 21 civiles muertos en el ataque más letal en décadas en Colombia

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Cientos de colombianos vestidos de blanco homenajearon el lunes a los 21 civiles muertos en el atentado con bomba más letal en décadas, con una ceremonia en el municipio donde ocurrió el ataque de presuntos guerrilleros en vísperas de las elecciones presidenciales.

Quiero «que no nos incluyan en estas guerras», dijo a la AFP al borde de las lágrimas Ángela Puliche durante una jornada de conmemoración en Cajibío (suroeste), donde los manifestantes ondearon banderas blancas.

Su padre era el conductor de la chiva (bus escalera) que voló el sábado por los aires durante el atentado de disidentes de las FARC en un tramo de la vía Panamericana.

Mi papá era «lo mejor», añadió la habitante de la Pedregosa, un poblado pequeño de donde eran 12 del total de las víctimas que viajaba el sábado, día de mercado: Fue «atroz», describe Puliche.

El gobierno atribuye la embestida a los disidentes de las FARC bajo las órdenes de alias Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia que dio la espalda al histórico acuerdo de paz de 2016.

La hipótesis del Ejército es que los rebeldes levantaron un retén para atraer a la fuerza pública y tenderle una emboscada con los explosivos, dijo una fuente militar a la AFP.

«No hay un caos de seguridad como se anuncia», dijo el presidente Gustavo Petro, durante una alocución presidencial este lunes, en medio del repunte de violencia en plena campaña electoral.

Ningún militar o policía murió en el ataque bomba del sábado. Todos los fallecidos eran civiles. Las autoridades también reportaron 56 heridos.

«Han sido (…) masacrados», dijo con voz entrecortada Ana Luz Valencia, líder comunal de Cajibío.

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el ataque es una represalia de los guerrilleros tras la presión militar que siguió a las fallidas negociaciones de paz entre el presidente izquierdista Gustavo Petro y Mordisco.

Elmer Puliche, sobrino del conductor víctima del atentado, recuerda a su tío «siempre ayudando en la comunidad», mientras contenía el llanto.

El departamento del Cauca declaró tres días de luto. Los allegados de las víctimas los velan y el martes habrá un entierro colectivo.

– Plan contra candidata –

Solo este fin de semana se registraron 31 ataques guerrilleros, dijo a la AFP una portavoz de las Fuerzas Militares.

La violencia ensombrece la campaña para las presidenciales del 31 de mayo. El lunes la candidata de derecha Paloma Valencia denunció un plan de las disidencias de Mordisco para matarla.

«Un grupo narcoterrorista le ha puesto otra vez precio a mi cabeza», dijo y aseguró que los rebeldes ofrecen unos 561.000 dólares para asesinarla.

Expertos consultados por la AFP sostienen que el del sábado es el atentado con mayor número de víctimas civiles desde el ataque en 2003 contra el club social El Nogal de Bogotá, que dejó 36 fallecidos y fue perpetrado por la extinta guerrilla de las FARC.

Periodistas de la AFP vieron el sábado cuerpos desmembrados y una decena de vehículos destrozados junto a un enorme cráter en medio de la vía, en escenas que recuerdan a la peor época del conflicto armado de más de seis décadas en el país.

«Por favor, no más muerte, no más violencias», dijo Joao Valencia, de 42 años y familiar de una de las víctimas.

– «Zozobra y desestabilización» –

La arremetida en el suroeste del país continuó este lunes. En Jamundí, departamento de Valle del Cauca, militares hallaron incinerado un camión cargado con pollos, constató un reportero de la AFP.

Durante la madrugada, en una zona cocalera del Cauca, una camioneta cargada con explosivos estalló sin dejar víctimas, según medios locales.

El Cauca, con una extensa superficie de narcocultivos, es uno de los departamentos más azotados por esta ofensiva guerrillera.

Para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, los ataques son parte de una estrategia de «zozobra y desestabilización» que busca mantener el «control sobre población civil» en la región.

Petro tildó a los rebeldes de «terroristas» y ordenó a la fuerza pública redoblar su persecución.

Tras su llegada al poder en 2022, el primer izquierdista en llegar al poder en Colombia intentó sin éxito negociar la paz con las mayores organizaciones armadas, que se han fortalecido en los últimos años.

Los principales candidatos presidenciales condenan la violencia y denuncian amenazas de muerte.

El heredero de Petro y primero en las encuestas, Iván Cepeda, sostiene que la seguidilla de ataques favorece a la «extrema derecha» de cara a los comicios.

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