Serie previa con motivo de las elecciones generales de Dinamarca del próximo martes

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Madrid, 20 mar (EFE).- Con motivo de las elecciones generales anticipadas que se celebrarán en Dinamarca el próximo martes 24 de marzo, la Agencia EFE enviará este fin de semana una serie previa con la guía DINAMARCA ELECCIONES.

Calendario de publicación

Sábado, 21 de marzo

– Se enviará una información general sobre el contexto político en Dinamarca, donde las encuestas coinciden en la igualdad entre los dos principales bloques políticos en Dinamarca, pero también en la caída de las formaciones que partidos cada uno de ellos, los socialdemócratas y los liberales.

– Se enviará una información sobre el contexto geopolítico en el que se celebran las elecciones tras las tensiones con EE. UU. por Groenlandia.

– Se enviarán los perfiles de los principales candidatos.

Domingo, 22 marzo

– Se enviará una información sobre la reforma de las pensiones y el impuesto al patrimonio que quiere recuperar la primera ministra, Mette Frederiksen, las principales cuestiones económicas que han marcado la campaña.

– Se enviará una información sobre la inmigración, otra cuestión clave en la campaña electoral.

EFE