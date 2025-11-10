Serie previa con motivo del 40 aniversario del desastre de Armero (Colombia)

Madrid, 10 nov (EFE).- Con motivo del 40 aniversario del desastre de Armero, el pueblo colombiano arrasado por una avalancha causada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz, la Agencia EFE enviará desde este martes una serie previa con la guía COLOMBIA ARMERO.

Calendario de publicación

Martes 11

COLOMBIA ARMERO RUINAS

Armero (Colombia) – La noche del 13 de noviembre de 1985 la fuerza de la naturaleza cambió para siempre la vida de Armero, un pueblo próspero del centro de Colombia que fue borrado de la faz de la tierra por una avalancha causada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz y hoy es un enorme camposanto vacío y descuidado. Por Ovidio Castro Medina

COLOMBIA ARMERO NIÑOS

Bogotá – El abrazo que Marta Lucía López guarda para su hijo lleva cuarenta años esperando. Esta colombiana de 67 años no sabe si Sergio sigue con vida pero mantiene la esperanza de que, en algún lugar del mundo, el niño que perdió en la tragedia de Armero sea hoy un hombre con una vida feliz. Por Carla Samon Ros

Miércoles 12

COLOMBIA ARMERO OMAIRA

Armero (Colombia) – La agonía de la niña Omaira Sánchez, de 13 años, enterrada hasta el cuello entre el lodo y los escombros, se convirtió hace 40 años en símbolo de la tragedia del pueblo colombiano de Armero en cuyas ruinas sobresale una escultura suya rodeada de centenares de placas de agradecimiento, transformada en objeto de culto popular.

COLOMBIA ARMERO IMPACTO

Redacción Internacional – La imagen de la pequeña Omaira sepultada por el lodo y condenada a morir en Armero (Colombia) tras la erupción del Nevado del Ruiz hace 40 años se quedó grabada en el subconsciente colectivo de toda una generación y sobre todo en la memoria de dos periodistas que cubrieron la tragedia.

