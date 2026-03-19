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Serie previa con motivo del referéndum sobre la reforma de la Justicia en Italia

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Madrid, 19 mar (EFE).- Con motivo del referéndum sobre la reforma de la Justicia en Italia, que se celebrará los próximos 22 y 23 de marzo, la Agencia EFE enviará este viernes una serie previa con la guía ITALIA JUSTICIA.

ITALIA JUSTICIA (Claves)

– Claves para explicar en qué consiste la reforma judicial, que plantea separar las carreras de jueces y fiscales para impedir los llamados «cambios de toga», dividir el Consejo Superior de la Magistratura (CSM) en dos órganos distintos y modificar el sistema de elección de sus miembros mediante sorteo.

ITALIA JUSTICIA (Análisis)

– Análisis sobre lo que se juega la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en el referéndum.

EFE

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