SERIE PREVIA DEL FIN DEL TRATADO START III (NEW START)

Redacción internacional, 2 feb (EFE).- Con motivo de la expiración del tratado START III (New START) el 5 de febrero, el último tratado vigente para reducir el número de misiles nucleares de ambas potencias, la Agencia EFE enviará una serie previa con la Guía RUSIA EEUU y cuyo calendario de publicación será:

Día 3 de febrero

RUSIA EEUU

Washington – Donald Trump parece dispuesto a dejar expirar el tratado New START, que dejará al mundo sin control de armas nucleares, al tiempo que ha abogado por abrir nuevas negociaciones que involucren a China, el nuevo poder global emergente que puede hacer frente a Estados Unidos.

RUSIA EEUU

Redacción internacional – El Start III expira y por primera vez en décadas no habrá ningún tratado que limite la carrera armamentística nuclear entre EE. UU. y Rusia, un hecho que tiene un impacto global y que añade inestabilidad a los conflictos regionales con los que países como Israel, India, Pakistán y Corea del Norte justifican sus armas nucleares.

Día 4 de febrero

RUSIA EEUU

Moscú – A los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump, se les acaba el tiempo para salvar el START III, el último tratado de desarme nuclear vigente entre ambas potencias.

RUSIA EEUU

Redacción Internacional – La posibilidad de que la expiración del tratado Nuevo START de Reducción de Armas Estratégicas entre EE.UU. y Rusia abra la puerta a un nuevo pacto también con China, Francia y el Reino Unido es una hipótesis más optimista que factible: no hay negociaciones a la vista y esos tres gobiernos ya han mostrado su negativa o reticencias.

EFE Internacional