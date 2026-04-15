Serie previa elecciones en Bulgaria el 19 de abril

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Madrid, 15 abr (EFE).- Con motivo de las elecciones legislativas adelantadas de Bulgaria que se celebrarán el próximo 19 de abril, la Agencia EFE publicará este jueves una serie especial con la guía BULGARIA ELECCIONES.

Estos son los temas que se enviarán:

BULGARIA ELECCIONES

Varna (Bulgaria) – Bulgaria celebra este domingo sus octavas elecciones legislativas desde 2021, con el expresidente prorruso Rumen Radev como principal favorito para ganar y formar un nuevo Gobierno, aunque sin garantías de que el país balcánico logre superar el estancamiento político y no tenga que volver a las urnas después del verano.

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BULGARIA ELECCIONES (Perfil)

Varna (Bulgaria) – El expresidente búlgaro Rumen Radev, un antiguo general crítico con las élites políticas y con posiciones cercanas a Rusia, busca ahora presidir el Ejecutivo como primer ministro con un discurso anticorrupción con el que aspira a convertirse, según reconoció, en una versión búlgara del ultranacionalista húngaro Viktor Orbán.

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BULGARIA ELECCIONES (Perfil)

Varna (Bulgaria) – Boiko Borisov, el veterano exprimer ministro que ha marcado la política búlgara durante los últimos 15 años, se reivindica como una figura clave en el rumbo europeo del país balcánico, aunque simboliza para sus críticos un sistema plagado de corrupción y clientelismo.

EFE