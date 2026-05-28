Serie previa por el centenario del nacimiento de Marilyn Monroe

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El próximo lunes 1 de junio se cumple el centenario del nacimiento de Marilyn Monroe. Con ese motivo. la Agencia EFE enviará entre este viernes y el lunes una serie previa con la guía MARILYN MONROE.

Estos son los temas de la serie:

Viernes 29 de mayo

Redacción Internacional – Este lunes se cumplen cien años del nacimiento de Norma Jean Mortenson, más conocida por su nombre artístico, Marilyn Monroe, cuya imagen pública poco tenía que ver con su verdadera personalidad y con los problemas a los que tuvo que enfrentarse, como la depresión y las adicciones.

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Sábado 30 de mayo

Los Ángeles (EE.UU.) – Cien años después de su llegada al mundo el 1 de junio de 1926, la huella de Marylin Monroe continúa brillando a través de un legado memorables obras con las que demostró su carisma ante las cámaras. De toda su carrera hay cinco títulos que sobresalen.

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Domingo 31 de mayo

Redacción Internacional – Más de seis décadas después de su muerte, Marilyn Monroe sigue siendo uno de los rostros más reproducidos, reinterpretados y comercializados de la historia. Convertida en icono universal más allá del cine, su imagen ha inspirado cuadros, esculturas, fotografías, canciones y obras de artistas como Andy Warhol o Elton John.

Lunes 1 de junio

Los Ángeles (EE.UU.) – Marilyn Monroe fue mucho más que el icono de glamour que la convirtió en mito global. Detrás de esa imagen, a menudo reducida al estereotipo de símbolo sexual, hubo una actriz rigurosa, formada en el método, y una figura clave en la lucha por el control creativo en Hollywood.

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EFE

agf