Shakira convierte Rio en la capital del pop latino con su megaconcierto en Copacabana

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Treinta años después de su debut internacional con «Pies descalzos», Shakira ofrecerá la mayor actuación de su carrera este sábado, cuando convertirá a Rio de Janeiro en la capital mundial del pop latino con un megaconcierto gratuito en Copacabana.

Se espera que una multitud de dos millones de personas llene la famosa playa, donde se ha erigido un monumental escenario de 1.345 metros cuadrados frente al mítico hotel Copacabana Palace, que aloja a la artista de 49 años desde su llegada el miércoles.

La colombiana sigue así los pasos de Madonna, que actuó en estas mismas arenas en 2024 ante 1,6 millones de personas, y Lady Gaga, que reunió a 2,1 millones en 2025, según los organizadores.

Shakira tiene una relación histórica con Brasil, donde ha actuado numerosas veces desde 1996.

Fue precisamente en Rio donde, en febrero de 2025, inauguró su gira «Las mujeres ya no lloran», la primera en siete años y que ya se coronó como la de mayor facturación de un artista latino, según Guinness.

Habla portugués con fluidez y colaboró recientemente con la superestrella brasileña Anitta, que podría aparecer esta noche sobre el escenario.

Para generar expectación antes del concierto, Shakira ha estado publicando numerosas historias en Instagram: desde un video en el que empacaba chanclas y un bikini revelador con los colores de Brasil antes de volar a Rio, hasta su primera caminata con el Pan de Azúcar de fondo.

El jueves por la noche, apareció en una de estas publicaciones saludando desde un balcón a sus fans reunidos a las afueras del hotel.

– «Lobacabana» –

Desde hace semanas, todo Rio está en modo «Shaki». Enormes carteles con su rostro tapizan la ciudad. En Copacabana -rebautizada «Lobacabana», por su apodo de «loba»-, vendedores ambulantes ofrecen abanicos, gorras, bolsos y hasta frasquitos con «lágrimas de Shakira», un guiño al título de la gira.

Grupos de fans se reunieron varias veces en la playa para clases masivas de sus coreografías con el característico movimiento de caderas.

«Todos están deseando verla en persona. Si la veo, la abrazaré, me tomaré una foto con ella. Creo que esta energía envuelve a todos los que estamos aquí en Copacabana», dijo a la AFP Randeon Icaro, un peluquero de 36 años, apostado frente al Copacabana Palace junto a decenas de seguidores.

«Durante toda la semana la gente viene aquí a la puerta del hotel, a la playa, quiere ver a la artista y al mismo tiempo quiere fiesta, lo cual es maravilloso», celebró de su lado Nicole Ernandes, una DJ de 47 años.

– Seguridad reforzada –

Con 100 millones de discos vendidos, cuatro Grammys y 15 Grammys Latinos, Shakira ha conquistado a varias generaciones con éxitos como el himno mundialista «Waka Waka», «Hips Don’t Lie» o la «Bzrp Music Sessions, Vol. 53», el tema que grabó tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué y que rompió récords de streaming.

Para el show han viajado fans de todo Brasil y de otros países, en especial de América Latina. Según la agencia oficial de turismo brasileña, las reservas aéreas para esta semana crecieron más de un 80% frente a 2024.

La alcaldía de Rio estima que el evento inyectará más de 800 millones de reales (unos 160 millones de dólares) en la economía local.

Las autoridades desplegaron casi 8.000 agentes, drones, cámaras de reconocimiento facial y 18 puntos de revista con detectores de metales, en el mayor dispositivo de seguridad que ha visto Copacabana en sus megaconciertos.

El año pasado, tras la actuación de Lady Gaga, la policía dijo que había frustrado un atentado con bomba orquestado por un grupo que «difundía discursos de odio» y que tenía entre sus objetivos a la comunidad LGBTQ+.

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