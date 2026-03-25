Sharif y Bin Salman abordan la mediación de Pakistán entre Irán y Estados Unidos

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Islamabad, 25 mar (EFE).– El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, acordaron este miércoles mantener una «estrecha coordinación» para frenar la escalada bélica en Oriente Medio, en medio de la oferta de mediación paquistaní entre Teherán y Washington.

«Informé a su alteza real sobre las iniciativas diplomáticas emprendidas por Pakistán en favor de la paz y la estabilidad regionales. Acordamos mantener una estrecha coordinación», dijo Sharif en un comunicado en el que reiteró su «firme condena» a las agresiones sufridas por el Reino en las últimas semanas.

El mandatario paquistaní agradeció la «notable moderación» mostrada por Riad ante la crisis iniciada el pasado 28 de febrero, cuando ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán provocaron una represalia de Teherán contra bases estadounidenses en el Golfo, incluyendo territorio saudí.

La postura de Islamabad se enmarca en el Acuerdo Estratégico de Defensa Mutua (SMDA), firmado en septiembre de 2025, que establece que cualquier ataque contra una de las dos naciones será considerado una agresión contra ambas.

«Pakistán siempre estará al lado de Arabia Saudí», enfatizó Sharif, quien hizo un llamamiento a la unidad de la comunidad islámica (Ummah) para estabilizar la región.

Sharif informó al heredero saudí sobre la ofensiva diplomática que Pakistán lidera junto a Turquía y Egipto.

Según Pakistán, en las últimas 48 horas, este bloque ha intentado abrir un canal de comunicación entre Irán y Estados Unidos para evitar un conflicto a gran escala.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se refirió recientemente a unas conversaciones preliminares para una «resolución total de las hostilidades» que, dijo, han sido «muy buenas y productivas».

Pakistán se ha declarado listo y honrado para facilitar estas negociaciones, sujetas a la conformidad de ambas potencias, con el objetivo de lograr un acuerdo que ponga fin a los ataques. EFE

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