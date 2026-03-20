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Sheinbaum, sobre la economía de México: «Nos hace falta crecer»

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Cancún (México), 19 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció este jueves que a la economía del país norteamericano le hace falta impulsar el crecimiento, por lo que instó a la banca a que aumente el crédito, especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

«Nos falta crecer», indicó Sheinbaum en su intervención en la Convención Bancaria, que se celebra en Cancún (sureste de México), el principal foro económico del país, aunque remarcó que debe ser un crecimiento «compartido».

En 2025, México, la segunda mayor economía de América Latina, registró una tasa de crecimiento de apenas el 0,8 %, y para este año los analistas esperan un 1,5 %. EFE

afs/rrt

(foto)

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