Sheinbaum abre la puerta a asistir en noviembre a la Cumbre Iberoamericana de Madrid

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Ciudad de México, 17 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no descartó este martes acudir a la Cumbre Iberoamericana de 2026, que se celebrará en Madrid en noviembre, y abrió así la puerta a acudir a España tras las recientes palabras de Felipe VI reconociendo que en la conquista de América hubo «muchos abusos».

«Pues vamos a ver. También estamos invitados a la APEC (Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico), que creo que es en el mismo mes en China», declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

La XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se celebrará en la capital de España los días 4 y 5 de noviembre bajo el lema ‘Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo’. EFE

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