Sheinbaum abre la puerta a asistir en noviembre a la Cumbre Iberoamericana de Madrid

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Ciudad de México, 17 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no descartó este martes acudir a la Cumbre Iberoamericana de 2026, que se celebrará en Madrid en noviembre, y abrió así la puerta a acudir a España tras las recientes palabras de Felipe VI reconociendo que en la conquista de América hubo «muchos abusos».

«Pues vamos a ver. También estamos invitados a la APEC (Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico), que creo que es en el mismo mes en China», declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

La XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se celebrará en la capital de España los días 4 y 5 de noviembre bajo el lema ‘Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo’.

Sin confirmar su asistencia a cualquiera de los dos eventos, Sheinbaum precisó que «también es una posibilidad» que acuda a China, dado que la APEC tendrá lugar en México «el año siguiente».

No obstante, dijo que «vamos a ver las fechas» y reiteró que su Gobierno reconoce la declaración de Felipe VI sobre la conquista de América y los abusos cometidos en ese periodo.

México no ha asistido a nivel presidencial a las Cumbres Iberoamericanas desde 2018, ya que López Obrador se ausentó durante su sexenio, y Sheinbaum no participó en la última, celebrada en Ecuador a finales de 2024.

Anteriormente, la mandataria afirmó que estas palabras del rey Felipe VI, pronunciadas durante una visita no oficial a la exposición ‘La mujer en el México indígena’ en Madrid, suponen un «gesto de acercamiento» del jefe de Estado de España pero añadió que «hay que seguir trabajando» en el proceso de reconocimiento histórico.

«La verdad es que sí es un gesto de acercamiento del rey en el sentido de lo que hemos estado hablando. De un reconocimiento de excesos y exterminios que hubo durante la llegada de los españoles. Entonces yo creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo», destacó.

Sheinbaum contrapuso estas nuevas declaraciones a la negativa de Madrid a contestar la misiva que envió el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) en 2019 pidiendo un perdón oficial de la Corona española, lo que supuso un «enfriamiento» de las relaciones bilaterales.

El Gobierno español aseguró este martes que suscriben «al cien por cien» las recientes palabras del rey Felipe VI y que fue informado del contenido de las mismas. EFE

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