Sheinbaum asegura México que «no será protectorado de nadie» ante las presiones de EEUU

Ciudad de México, 5 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este jueves que su país no aceptará la injerencia ni será «protectorado» de ningún gobierno extranjero en sus asuntos internos y defendió la soberanía, en medio de las tensiones comerciales y políticas por la agresiva retórica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Al encabezar la ceremonia por el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, la mandataria recordó el artículo 40 de la Carta Magna, que leyó íntegro.

“El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo, desintegración, independencia y soberanía, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”, señaló.

Asimismo, Sheinbaum dijo que “México tampoco regresará a ser colonia ni protectorado de nadie. México no entregará nunca sus recursos naturales” pues que la soberanía nacional “no se negocia, se defiende”.

Durante el acto oficial realizado en el central estado de Querétaro, reivindicó la tradición histórica de luchas sociales que dieron origen a las constituciones mexicanas y al proyecto de nación independiente.

“La historia de México no es la historia de la obediencia, es la historia de un pueblo que ha luchado siempre por la soberanía, por la libertad, por la democracia, por la justicia social y por su dignidad”, señaló.

El énfasis en la no injerencia se produce en medio de fricciones con Estados Unidos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, marcadas por presiones en materia de seguridad, migración y comercio.

Trump amenazó con imponer aranceles generalizados del 25 % a las importaciones mexicanas si no se tomaban medidas contra la migración irregular y el tráfico de drogas, en particular fentanilo, una decisión que finalmente se materializó en 2025, con imposición a aranceles a autopartes mexicanas y que tensó la relación bilateral.

En el ámbito de seguridad, el discurso estadounidense se ha endurecido con advertencias de acciones directas contra cárteles y exigencias de mayor intervención militar mexicana, incluso con alusiones a posibles incursiones estadounidenses en territorio de México si no se intensificaba el combate al crimen organizado.

Washington también ha presionado a México por el flujo de fentanilo -droga que en gran parte cruza la frontera sur estadounidense- y ha condicionado su agenda bilateral, incluida la revisión del tratado comercial con Canadá (T-MEC), a resultados en ese frente.

En su mensaje, Sheinbaum defendió las reformas impulsadas desde su llegada al poder y sostuvo que “México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende”, al tiempo que reivindicó la Constitución de 1917 como base de un proyecto nacional “social, soberano y democrático”. EFE

