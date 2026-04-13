Sheinbaum celebra el llamado de paz de León XIV ante las críticas de Trump

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Ciudad de México, 13 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este lunes el llamado de paz que ha hecho el papa León XIV ante la escalada bélica en Oriente Medio, en medio del intercambio de mensajes que han tenido el pontífice y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“El papa ha estado llamando permanentemente a la paz, que es algo que nosotros celebramos. Ha estado llamando no solo a Estados Unidos sino a todos, Israel, a todos, a no intervenir, a garantizar la paz en el mundo”, aseveró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum subrayó que la del papa León XIV es una “posición muy cristiana” y reconoció la labor del sumo pontífice quien, dijo, no solamente representa una religión “sino un Estado que ha estado convocando a la paz del mundo”.

“Y esa siempre va a ser nuestra posición, la de apoyar la paz”, zanjó al evitar referirse a las críticas de Trump.

La reacción de Sheinbaum responde al duro mensaje que Trump lanzó el fin de semana contra León XIV, al que reprochó ser «débil con el crimen y terrible en política exterior» y le instó a «concentrarse en ser un gran papa, no un político», entre otras críticas.

El pontífice ha respondido a estas declaraciones del presidente estadounidense, a quien ha recordado que la iglesia «tiene la obligación moral de ir contra la guerra», según dijo en declaraciones a los periodistas que viajan con él en su viaje a África, que comenzó este lunes.

León XIV aseguró, además, que no tiene «miedo» de la administración Trump o de «declarar fuertemente el mensaje del Evangelio». EFE

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