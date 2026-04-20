Sheinbaum coincide con Sánchez en que la «derecha es el odio»

2 minutos

Ciudad de México, 20 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó este lunes su coincidencia con el mensaje del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, contra la derecha que lanzó en la cumbre progresista celebrada en Barcelona y en la que ambos sostuvieron su primera reunión bilateral.

«Pues coincidimos. La derecha es el odio. La derecha es la discriminación. La derecha es el clasismo, el racismo. La derecha es la represión. Supuestamente hablan de libertad, pero es la libertad de unos cuantos», declaró la gobernante mexicana en su conferencia de prensa diaria.

Sheinbaum indicó que en la reunión en Barcelona que mantuvo con Sánchez ambos remarcaron la necesidad de «seguir con el vínculo cultural, educativo y en algunos otros temas» entre España y México.

La presidenta mexicana diferenció a los gobiernos de la derecha con el modelo político que ella lidera, del que afirmó que tiene una «gran aceptación» por ser un «gobierno del pueblo».

«Los gobiernos progresistas, los gobiernos humanistas, son los gobiernos del pueblo y que gobernamos para el pueblo. Son dos proyectos», dijo.

Respecto a su encuentro con Pedro Sánchez, explicó que abordaron la continuidad de las exposiciones que México envía a España para su exhibición sobre los «pueblos originarios» y los «abusos de la conquista», los cuales, recordó, «fueron reconocidos» por el rey Felipe VI.

Sin embargo, la mandataria subrayó que no trataron una hipotética visita del rey de España a México, de la que «no tenemos ninguna información».

Sheinbaum ha visitado por vez primera España desde que es presidenta para acudir al Foro en Defensa de la Democracia, en el que participaron diferentes líderes progresistas como como los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Colombia, Gustavo Petro; Uruguay, Yamandú Orsi; y Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. EFE

Se trata, además, de la primera visita de un presidente mexicano a España desde la que en 2018 hizo Enrique Peña Nieto (2012-2018), luego de que las relaciones entre ambos países se tensaron tras la carta enviada en 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) en la que pedía a la Casa Real un perdón oficial por los abusos cometidos en la conquista. EFE

des/afs/fpa

(foto) (vídeo)