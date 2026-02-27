Sheinbaum confirma confianza en México para el Mundial 2026 tras llamada con Infantino

(Actualiza con declaraciones del presidente de la FIFA)

Ciudad de México, 26 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este jueves que sostuvo una llamada telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien aseguró que su Gobierno mantiene los trabajos “como hasta ahora para realizar con éxito la Copa Mundial de Fútbol 2026”.

“Conversé por llamada telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; seguimos trabajando como hasta ahora para realizar con éxito la Copa Mundial de Fútbol 2026”, señaló en un mensaje publicado en redes sociales.

En la misma publicación la mandataria también aseguró: “Confirmamos la confianza en el país”.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró en una publicación difundida por FIFA Media que sostuvo “discusiones productivas” con la presidenta de México y que mantuvieron una conversación que calificó de “excelente” sobre la organización de la Copa Mundial de 2026.

En el mismo mensaje, Infantino afirmó que reiteró la “plena confianza” de la FIFA en el país anfitrión y dijo que espera que México acoja todos los partidos programados en su territorio, de cara a lo que describió como el Mundial “más inclusivo” y “el mejor” de la historia.

Más temprano, en su conferencia de prensa diaria, Sheinbaum agradeció a la FIFA y a Infantino por ratificar que México continuará como una de las sedes del torneo, junto con Estados Unidos y Canadá, y sostuvo que el país está listo para recibir a visitantes nacionales e internacionales.

La presidenta afirmó que su Gobierno ha estado en contacto con el dirigente del organismo rector del fútbol mundial para explicar que “no hay ningún problema” y reiteró que México está preparado para la organización del evento.

Esto, en el contexto de eventos violentos en casi todo el territorio mexicano tras el operativo militar por el que fue abatido el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJGN), Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, uno de los criminales más buscados en Estados Unidos y México.

Sheinbaum también insistió en que el Mundial representa una oportunidad para mostrar al mundo la capacidad organizativa y la hospitalidad del país, al tiempo que llamó a turistas de México y del extranjero a acudir a los partidos.

En ese contexto, aseguró que “México está de moda” y que la Copa Mundial de 2026 será “una gran celebración”.

Por su parte, en otra publicación, Sheinbaum indicó que el trofeo de la Copa del Mundo llegará este viernes al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y que el sábado Guadalajara será el primer destino de la visita, como parte de la agenda de exhibición.

México será sede de 13 partidos del Mundial 2026 en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. EFE

