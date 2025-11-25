Sheinbaum conoce a Salma Hayek y dice que es una «mujer extraordinaria»

2 minutos

Ciudad de México, 24 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, contó este lunes que se reunió con la actriz y productora Salma Hayek, a quien calificó de “una mujer extraordinaria», «echada para adelante y que ha defendido mucho a los paisanos» en Estados Unidos.

La mandataria, quien publicó un fotografía de ambas en la red social Instagram, explicó en su conferencia de este lunes que la reunión, de unas dos horas, ocurrió el domingo en Veracruz, donde Hayek, originaria de allí, trabaja en un nuevo proyecto cinematográfico.

«La conocí, qué mujer tan extraordinaria, me cayó re bien», respondió Sheinbaum al ser preguntada por la imagen.

«(Salma) está haciendo una película en Veracruz, se había reunido con Rocío (Nahle, la gobernadora), quien me dijo: ‘¿La quieres conocer?’ y le dije: ‘sí, claro que sí’ y estuvimos platicando, no sé, como casi dos horas».

Sheinbaum contó que Hayek está dirigiendo, escribiendo y produciendo una película. «Es una mujer que quiere mucho a México y a su estado, a Veracruz», afirmó.

«Es una mujer muy echada para adelante. Me cayó muy, muy bien», agregó la presidenta y reveló que platicaron de un tema sobre el que ya le había hablado Josefina Rodríguez y Claudia Curiel, titulares de las secretarías de Turismo y Cultura, que es «generar incentivos para que se haga más cine nacional e internacional en México».

Entonces, dijo Sheinbaum, «ella (Salma) me lo planteó, que era importante, y quedamos que lo íbamos a platicar para ver que se promoviera, porque no solamente el cine, ¿saben que genera muchísimos empleos? la industria cinematográfica».

Recordó que en la Ciudad de México, cuando fue alcaldesa (2018-2023) su gobierno quitó los requisitos para filmar películas. «Existe una comisión y se tardaban como cuatro meses en salir los trámites, hicimos una modificación para que se presentaran los trámites y en 24 horas se aprobara o no se aprobara, dependiendo del lugar».

«Se crearon cerca de 220.000 empleos temporales, porque eso es mientras ocurre la filmación, pero muy importantes. Entonces, ella (Salma) planteaba que a lo mejor debería de haber incentivos para promover la industria cinematográfica. Entonces, me pareció muy interesante», recapituló.

«Da gusto cuando uno ve mujeres echadas para adelante. Y además, ha defendido mucho a los paisanos, y eso se lo agradecemos», finalizó.

Hayek, quien ha destacado en Hollywood, manifestó su apoyo y alzo la voz por los los migrantes en Estados Unidos ante las redadas y la política anti inmigrante del presidente Donald Trump. EFE

jmrg/mjc/rrt

(foto)