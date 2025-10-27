Sheinbaum conversa con Trump para acordar una nueva prórroga de aranceles a México

Ciudad de México, 27 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum confirmó este lunes que el fin de semana sostuvo una llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump para establecer otra prórroga de semanas para la negociación comercial, y aseguró que están cerca de resolver las barreras no arancelarias.

“Hablé con el presidente Trump el sábado y vamos a dar unas semanas más para poder cerrar el tema que lleva muy avanzado de las 54 barreras no arancelarias que están ahí pendientes”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana explicó que ambos gobiernos habían fijado un plazo de tres meses, que concluye el 1 de noviembre, para solucionar esos asuntos, por lo que conversaron para extender el diálogo unas semanas más.

“Acordamos hablarnos nuevamente en algunas semanas porque prácticamente estamos ya cerrando este tema, porque finalmente el primero de noviembre se cierra aquel plazo que nos habíamos puesto ambos de tres meses”, indicó.

La presidenta mexicana detalló que la conversación fue “muy breve” y que se limitó a los temas comerciales, y subrayó que sobre migración o seguridad “ya prácticamente no tocamos ese tema”.

Sheinbaum aseguró que existe un “entendimiento” con la administración estadounidense y que las conversaciones continuarán en las próximas semanas hasta lograr un acuerdo definitivo.

Las declaraciones se producen mientras ambos países buscan resolver fricciones comerciales derivadas de medidas sanitarias, ambientales y regulatorias impuestas en los últimos meses, en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y en medio de las tensiones que existen entre los gobiernos estadounidense y canadiense al respecto.

Las tensiones arancelarias se han incrementado desde que Trump asumió el poder el 20 de enero pasado, con gravámenes a sectores como el acero, aluminio y automotriz, impuestos a México y a gran parte de los países a nivel mundial. EFE

