Sheinbaum designa un nuevo embajador en EEUU en medio de las tensiones bilaterales

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Ciudad de México, 23 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que propondrá a Roberto Lazzeri como nuevo embajador en Estados Unidos, en medio de las negociaciones para la revisión del Tratado de Comercio con EE.UU. y Canadá y las tensiones con Washington por la agresiva retórica del presidente, Donald Trump.

Lazzeri «tiene una muy buena relación con todo el Gobierno de México y también con las contrapartes en Estados Unidos», destacó la mandataria durante su conferencia de prensa diaria.

El embajador propuesto, de 42 años y actual director de las entidades públicas Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext, fue anteriormente jefe de gabinete en la Secretaría (ministerio) de Hacienda durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Lazzeri estuvo presente, precisamente, esta semana en la reunión que mantuvo en Ciudad de México el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

A falta del proceso de confirmación, el cambio al frente de la misión diplomática de México en Estados Unidos ocurre en un momento crucial con la revisión del T-MEC o con las tensiones actuales en materia de seguridad, con la presión de Washington en la lucha contra el narcotráfico.

Las tensiones diplomáticas han crecido en los últimos días con la exigencia de explicaciones por parte de Sheinbaum a EE.UU .por la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidroga en el estado de Chihuahua (norte), donde murieron dos funcionarios de ese país y dos mexicanos.

La controversia creció cuando The Washington Post informó de que los dos estadounidenses pertenecían presuntamente a la CIA y habían apoyado con inteligencia una operación contra el narcotráfico en ese estado del norte de México, fronterizo con Estados Unidos. EFE

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