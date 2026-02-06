Sheinbaum dice que su partido no es «paraguas» para delinquir tras arresto de alcalde

Ciudad de México, 6 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que ningún partido político puede servir de protección para actos ilícitos, al referirse a la detención del alcalde oficialista de Tequila (Jalisco, oeste), Diego Rivera Navarro, acusado de extorsión y vínculos con el narco.

“Es muy importante que sepan, porque además este alcalde es de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional): ningún partido político y menos Morena puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse. Eso debe quedar muy claro en el país”, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina desde Michoacán en referencia al partido al que pertenece.

La mandataria se pronunció después de que autoridades federales arrestaran el jueves al edil y a tres funcionarios municipales, como parte de una investigación derivada de denuncias ciudadanas y empresariales por presuntas extorsiones y otros delitos.

Sheinbaum sostuvo que el proceso contra el funcionario no obedece a una persecución política, sino al seguimiento de “muchísimas denuncias” ciudadanas presentadas ante las autoridades.

“Lo que es importante es que se conozca que es a partir de denuncias. No es que haya una investigación particular a algún servidor público, algún funcionario”, remarcó.

Añadió que ella misma tuvo conocimiento directo de quejas sobre la situación en la zona.

“En particular en el caso de Tequila, hasta personalmente recibí denuncias de empresarios de la zona, de ciudadanos, ciudadanas que se quejaban de la situación que estaban viviendo y acusaban al presidente municipal”, aseguró.

Recalcó que corresponde al Poder Judicial determinar la responsabilidad penal en el caso de Rivera Navarro o cualquier otra persona “en todo caso el juez determina la culpabilidad”.

Subrayó que este tipo de acciones forman parte del compromiso gubernamental con la legalidad. “Cuando hablamos de cero impunidad, pues es eso. La ley es una norma social indispensable”.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que el caso se originó en reportes ciudadanos y en información obtenida en investigaciones previas.

Añadió que la detención forma parte de un esfuerzo más amplio contra la corrupción y los vínculos criminales en gobiernos locales.

“Han sido no solo presidentes municipales, han sido alrededor de 60 servidores públicos los que han sido detenidos en el Operativo Enjambre”, acotó.

Las investigaciones indican que el alcalde encabezaba una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento de Tequila, mediante la cual servidores públicos municipales extorsionaban a empresarios y comerciantes locales, además de incurrir en el desvío de recursos públicos, según las autoridades.

La detención del alcalde se enmarca en la Operación Enjambre, una ofensiva federal contra la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales, particularmente en regiones con alta actividad económica estratégica, como la industria tequilera, uno de los sectores emblemáticos de Jalisco.

Tequila, localidad de más de 40.000 habitantes, se encuentra a 65 kilómetros de la capital de Jalisco, Guadalajara. EFE

