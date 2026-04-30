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Sheinbaum evita confirmar su asistencia a la Cumbre Iberoamericana de Madrid

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Ciudad de México, 30 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que no está «segura» de su presencia en la próxima Cumbre Iberoamericana en Madrid, después de la invitación entregada en persona este miércoles por el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, al señalar que quiere ir a Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) en China y se «cruzan las fechas».

«No estoy segura, porque quiero ir a la cumbre de la APEC en noviembre, que es en China. Y nos toca (ser sede de) la cumbre de la APEC en el 2028, es decir, es la siguiente cumbre. Entonces creo que vale la pena, además de que es un asunto de respeto», declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México. EFE

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