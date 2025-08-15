The Swiss voice in the world since 1935

Sheinbaum llega a Guatemala para reunirse con el presidente Arévalo

Ciudad de Guatemala, 15 ago (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llegó este viernes a Petén, en el norte de Guatemala, para un encuentro bilateral con su homólogo Bernardo Arévalo de León centrado en la seguridad fronteriza.

«La visita de trabajo de la Presidenta de México @Claudiashein permitirá sostener diálogos de nivel técnico para coordinar temas de la agenda bilateral con Guatemala», informó el Gobierno del país centroamericano en sus redes sociales.

Será la primera reunión entre los dos mandatarios, quienes tomaron posesión en 2024, y hasta el momento solo habían tenido conversaciones telefónicas previo al encuentro de este viernes.

Tras su encuentro en Petén, a unos 500 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala, ambos mandatarios partirán a México, donde se realizará una segunda reunión en Campeche, con la presencia del primer ministro de Belice, Johnny Briceño.

Arévalo de León dijo el pasado lunes que México «es un gran aliado» y que la reunión es también «con el objetivo» de «mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de ambos países».

En mayo de 2024, Arévalo de León se reunió en Chiapas con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) para abordar proyectos de desarrollo e infraestructura fronteriza, y en junio su gobierno incrementó las acciones de vigilancia tras un enfrentamiento armado en Quechultenango, Guatemala, en la frontera con México. EFE

