Sheinbaum no ve riesgo de «invasión» a México y descarta llamada a Trump

Ciudad de México, 5 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que «por ahora» no tiene prevista una llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump y descartó una «invasión» de Estados Unidos a territorio mexicano, pese a la amenaza que ha hecho el republicano tras el ataque estadounidense a Venezuela.

“Yo no creo en la invasión, no creo en ni siquiera que sea algo que ellos lo estén tomando muy en serio”, afirmó la mandataria durante una conferencia de prensa al referirse a planteamientos realizados desde Estados Unidos.

Asimismo, indicó que «por ahora» no tiene contemplado una llamada con Trump y reiteró que «hay colaboración con el gobierno de los Estados Unidos, como lo hemos dicho, sin subordinación”. EFE

