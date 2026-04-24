Sheinbaum respalda a titular de Economía pese a investigación anticorrupción en su contra

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Ciudad de México, 24 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mostró este viernes su respaldo al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, inmerso en una investigación federal en su contra tras revelarse que su hijo residió durante seis meses en la embajada en el Reino Unido entre 2021 y 2022, cuando encabezaba la Cancillería.

En su conferencia de prensa diaria, la mandataria contestó que «sí» a la pregunta de si Ebrard se iba mantener al frente de la Secretaría de Economía, al tiempo que destacó su «excelente trabajo» en «muchas áreas».

Estas declaraciones de la mandataria se producen un día después de que ella misma informara de la apertura «automática» de una investigación al secretario de Economía para saber si se violó «alguna norma» en la polémica estancia de su hijo en el edificio diplomático en Londres.

“Hubo solicitudes a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, quejas, y de manera automática tiene que abrirse la investigación”, señaló.

El funcionario admitió la semana pasada que su hijo, Marcelo Patrick Ebrard Ramos, permaneció aproximadamente medio año en la sede diplomática mexicana en Londres, entre 2021 y 2022, durante la gestión de Josefa González Blanco como embajadora.

No obstante, el actual titular de Economía negó que se hubieran utilizado recursos públicos de manera indebida y aseguró que su decisión respondió a una preocupación personal «como padre», en medio de la pandemia de la covid-19. EFE

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