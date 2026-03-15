Sheinbaum respalda el llamamiento de López Obrador para apoyar al pueblo de Cuba

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Ciudad de México, 15 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó este domingo el llamamiento que hizo el sábado el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) para apoyar al pueblo de Cuba frente al bloqueo económico y de combustible impuesto por Estados Unidos.

«El día de ayer el presidente López Obrador, que está ahora en retiro escribiendo libros, escribió algo en sus redes sociales y dijo: ‘Me siento muy herido por lo que le pasa al pueblo de Cuba’, porque el pueblo de Cuba tiene muchos años que Estados Unidos y otros países le hicieron un bloqueo y no le permiten que lleguen productos», apuntó en un acto en Compostela, en el estado Nayarit, en el noroeste.

«Recientemente hicieron otro bloqueo para que no llegara petróleo. Están sufriendo los hermanos cubanos y es un pueblo hermano, cercano», añadió Sheinbaum.

El expresidente reapareció en redes sociales el sábado con un mensaje en apoyo a Cuba e instó a ayudar a la población cubana mediante un depósito en una cuenta bancaria de una asociación civil.

Durante su Gobierno, López Obrador firmó un convenio con Cuba para contratar médicos de la isla y llevarlos a México y, a su vez, cumplió con envíos de petróleo, tanto por contrato como por razones humanitarias.

Este domingo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció la «generosa solidaridad y el acompañamiento» de México en respuesta al mensaje del exmandatario.

«Jamás olvidaremos tu permanente y decisivo apoyo al fortalecimiento de esa entrañable amistad», señaló en las redes.

Sheinbaum recordó que a pesar de las nuevas restricciones a Cuba, el Gobierno mexicano decidió mantener su apoyo a la isla. «Nosotros decidimos que, aun cuando era difícil enviar petróleo, íbamos a seguir enviando ayuda».

La mandataria dijo que su Ejecutivo continuará «apoyando al pueblo de Cuba y quien quiera apoyar que apoye. (…) Hay quien dice: ‘Yo no estoy de acuerdo con el Gobierno de Cuba’. Está bien, pero eso no tiene por qué hacer que el pueblo sufra».

Sheinbaum había celebrado el viernes el acercamiento entre Cuba y EE.UU. y reiteró que su Gobierno seguirá promoviendo el diálogo diplomático y respaldando al pueblo cubano en medio de las renovadas tensiones entre Washington y La Habana.

El Partido Comunista de Cuba confirmó ese mismo día que representantes del Gobierno de la isla han mantenido contactos con autoridades estadounidenses con el objetivo de identificar problemas en la relación bilateral y evaluar vías de cooperación.

Sheinbaum subrayó el respaldo de México al pueblo cubano tanto por razones humanitarias como por los principios de política exterior y reiteró la disposición de su país para contribuir a acercar posiciones entre Washington y La Habana. EFE

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