Shell prevé unos resultados del primer trimestre impulsados por los precios del petróleo

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Shell, gigante británico de los hidrocarburos, anunció el miércoles que sus resultados del primer trimestre se beneficiarán de una clara mejora en las ventas de productos petrolíferos, en un contexto de precios favorecidos por la guerra en Oriente Medio.

El precio del petróleo cayó el miércoles, tras el anuncio de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, pero con un barril en torno a los 95 dólares, sigue estando claramente por encima de los niveles previos a la guerra en Oriente Medio iniciada el 28 de febrero.

En la división de marketing de Shell, que incluye su red mundial de estaciones de servicio, los beneficios del primer trimestre «deberían ser claramente superiores» a los registrados en el mismo período del año anterior, indicó el grupo.

La compañía debe publicar sus resultados trimestrales el 7 de mayo.

Por el contrario, se espera que la producción de gas disminuya respecto a finales de 2025, lo que «refleja el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre los volúmenes» procedentes de Catar.

Este país está vinculado mediante una serie de acuerdos a largo plazo sobre gas natural licuado (GNL) con la británica Shell, la francesa Total, la india Petronet, la china Sinopec y la italiana Eni, entre otras.

Ras Laffan, en el norte de Catar, el mayor polo de licuefacción de gas del mundo, ha sufrido daños significativos tras ser blanco de ataques en varias ocasiones desde el inicio de la guerra.

Shell había publicado en febrero un beneficio neto de más del 11% en 2025, hasta 17.838 millones de dólares, a pesar de la caída de los precios del petróleo el año pasado, que fue compensada por el volumen de ventas y una reducción de sus costos.

La cotización de Shell en la Bolsa de Londres caía casi 6% el miércoles por la mañana, en línea con un descenso de alrededor del 15% en los precios del petróleo.

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