Shell se fortalece en el sector del esquisto al comprar la empresa canadiense ARC Resources

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Shell, multinacional británica de los hidrocarburos, anunció el lunes un acuerdo para adquirir la empresa energética canadiense ARC Resources, por un valor de aproximadamente 16.400 millones de dólares, para reforzarse en la producción de gas y de esquisto.

La compra de ARC Resources «completa nuestra presencia actual en Canadá y refuerza nuestra base de recursos para las próximas décadas», aseguró el director general de Shell, Wael Sawan, en un comunicado.

Los consejos de administración de ambas empresas aprobaron la operación, «cuya finalización está prevista para el segundo semestre de 2026».

Shell debe presentar el 7 de mayo sus resultados del primer trimestre. El grupo ya ha advertido que estos se beneficiarán de una clara mejora en sus ventas de productos petrolíferos, en un contexto de precios impulsados por la guerra en Oriente Medio.

En cambio se espera que la producción de gas disminuya con respecto a finales de 2025, lo que «refleja el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre los volúmenes» procedentes de Catar.

En febrero Shell publicó un beneficio neto anual en aumento del 11% en 2025, hasta los 17.838 millones de dólares, a pesar de la caída de los precios del petróleo el año pasado, que fue compensada por el volumen de ventas y una reducción de los costos.

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