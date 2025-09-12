The Swiss voice in the world since 1935

Siete mineros atrapados en un socavón ilegal en Colombia

Siete mineros están atrapados en un socavón ilegal de oro en el suroeste de Colombia, aparentemente debido a un derrumbe, informó este viernes la estatal Agencia Nacional de Minería (ANM). 

Los trabajadores del yacimiento ubicado en el conflictivo municipio de Santander de Quilichao, en el departamento de Cauca, quedaron encerrados desde la noche del jueves, según medios locales. 

Según los reportes de prensa, un deslizamiento causó el accidente. Imágenes compartidas por la ANM muestran una pequeña entrada en el suelo tapada con tierra y agua. 

Cauca es centro de operaciones de rebeldes que se apartaron del histórico acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y la extinta guerrilla FARC. 

En esa región, mineros extraen ilegalmente oro muchas veces bajo órdenes de guerrilleros que se financian con este metal y con el tráfico de cocaína. 

La ANM detalló que organismos de socorro se encuentran en el lugar para hallar a los siete trabajadores atrapados.

Los accidentes mineros son recurrentes en Colombia, especialmente en los yacimientos de carbón en el centro del país. 

