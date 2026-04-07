Siete muertos, entre ellos dos niños, en ataques en Ucrania y Rusia

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Un matrimonio y su hijo murieron en la región rusa de Vladímir por un ataque ucraniano, afirmaron el martes las autoridades locales, mientras que en Ucrania fallecieron cuatro personas por ataques rusos.

Los «drones enemigos» alcanzaron el distrito de Aleksándrovski, en la región rusa de Vladímir, al noreste de Moscú, a más de 500 km de la frontera con Ucrania, anunció el gobernador Aleksandr Avdeev.

«Uno de los drones alcanzó un edificio residencial de dos viviendas. Dos adultos y su hijo (…) murieron. Su hija de cinco años logró sobrevivir» y fue hospitalizada por quemaduras, escribió Avdeev en las redes sociales.

En un primer momento, el gobernador había afirmado que el niño fallecido tenía siete años pero luego dijo que había nacido en 2014.

A más de 1.000 km de allí, en la ciudad de Níkopol, en el centro de Ucrania, un dron ruso impactó contra un autobús y causó al menos tres muertos y 16 heridos, indicó el martes la administración regional militar.

«El enemigo atacó un autobús con un dron FPV en pleno centro de Níkopol (…) No fue un disparo aleatorio. Fue un acto de terror deliberado contra civiles», denunció en Telegram el jefe de la administración militar de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha.

En la misma región, bombardeos rusos mataron a un niño de once años e hirieron a tres personas en la localidad de Pokrovska, según el gobernador ucraniano, y otras dos personas resultaron heridas en un ataque ruso en Pavlograd.

Casi cada día, desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, mueren civiles en bombardeos rusos. En respuesta, Kiev ataca el territorio ruso, provocando también víctimas civiles.

Según la fuerza aérea ucraniana Moscú lanzó 110 drones contra el país durante la madrugada del martes y 77 fueron neutralizados.

Por su parte, según el Ministerio de Defensa ruso, citado por la agencia Tass, las defensas aéreas rusas derribaron 45 drones ucranianos durante la noche.

bur-rco/mas/pc/pb