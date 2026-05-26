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Siete muertos en dos ataques israelíes en Gaza, según fuentes médicas y rescatistas

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Siete personas murieron en dos ataques israelíes en la Franja de Gaza, informaron este martes fuentes médicas y la Defensa Civil del territorio palestino.

El primer ataque se produjo en el centro de la Franja.

«Cinco mártires y varios heridos fueron trasladados al hospital tras un ataque con dron israelí dirigido contra un grupo de civiles al este de Al Maghazi», informó la Defensa Civil, organización de primeros auxilios que opera bajo la autoridad del movimiento islamista Hamás.

El Hospital de los Mártires de Al Aqsa, en Deir el Balah, confirmó haber recibido cinco cadáveres.

El ejército israelí, consultado por la AFP, indicó que estaba examinando estas declaraciones.

Más tarde, el Hospital Naser de Jan Yunis, en el sur del territorio, indicó haber recibido dos cadáveres después de que el ejército israelí «atacara un vehículo» en esa ciudad.

Un portavoz militar declaró a la AFP que el ejército había «atacado a un terrorista de Hamás».

Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar casi a diario el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025 tras dos años de guerra.

Al menos 906 palestinos han muerto desde esa fecha, según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad de Hamás, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

El ejército israelí informó de cinco muertos en sus filas durante el mismo período.

Las restricciones impuestas a los medios de comunicación y el acceso limitado a Gaza impiden a la AFP verificar de manera independiente el número de víctimas o cubrir libremente los combates.

az/cgo/apz/mab/avl

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