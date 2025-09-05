Siete preguntas sobre el ébola, el virus que resurge en la República Democrática del Congo

Madrid, 5 sep (EFE).- El ébola es un virus que causa enfermedad grave, incluso letal, al provocar fiebres hemorrágicas, y presenta un alto riesgo de contagio por contacto con los fluidos de los enfermos. Un nuevo brote en la República Democrática del Congo pone de nuevo el foco en esta enfermedad infecciosa latente en África.

Se trata del décimo sexto brote de ébola declarado en este país desde la última epidemia, que duró entre agosto y septiembre de 2022 y causó una única muerte.

Pero también Uganda comunicó el pasado mes de enero otro brote y se une a los de otros países de la región como Gabón, Congo o Sudán que han tenido que hacer frente al resurgimiento de un virus que se ha cobrado la vida de cientos de personas.

Un balance provisional del actual brote de la República Democrática del Congo, declarado ayer jueves por las autoridades sanitarias, deja al menos 15 muertos y casi un treintena de casos sospechosos.

Radiografía del ébola en siete preguntas y respuestas

1. ¿Cómo se transmite el virus del Ébola?

Se cree que determinadas especies de murciélagos son los hospedadores de este virus y de ellos se transmite a otros animales y personas.

El contagio se produce por el contacto directo con los fluidos, a través de lesiones en la piel o de las mucosas, tanto con sangre o líquidos corporales de personas enfermas o fallecidas por ébola, como por objetos y superficies contaminados, según informa la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Mientras no hay síntomas no hay riesgo de contagio. Las personas pueden infectar mientras haya presencia de virus en sangre.

El periodo de incubación (el intervalo entre la infección y la aparición de los síntomas) oscila entre 2 y 21 días. El aislamiento del enfermo es clave.

2. Los síntomas

Los síntomas iniciales, que pueden aparecer de forma repentina, son fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares y dolor de cabeza y de garganta.

Después surgen vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y signos de deterioro de las funciones renal y hepática. Las hemorragias internas y externas aparecen en las fases más avanzadas.

3. Diagnóstico y tratamiento

Las pruebas PCR, de anticuerpos o cultivos han facilitado un diagnóstico más rápido y preciso.

Dos vacunas, tanto de respuesta a los brotes como para prevenir nuevos casos, son las principales armas contra el ébola junto a diferentes fármacos antivirales.

4. Prevención

La OMS considera fundamental la implicación de la población para controlar con éxito cualquier brote.

Son necesarias medidas como la atención clínica, la vigilancia y el rastreo de contactos, los servicios de laboratorio, la prevención y el control de las infecciones en los establecimientos de salud, las inhumaciones seguras y dignas, la vacunación y la movilización social.

Los trabajadores sanitarios, ante el alto riesgo de contagio, deben vacunarse de forma preventiva, utilizar equipos de protección personal y una exigente higiene de manos y de vías respiratorias.

5. Un virus que puede persistir

Existe evidencia científica de la persistencia del virus de fiebres hemorrágicas en testículos, interior de los ojos y en el cerebro de algunas personas recuperadas, señala la OMS.

También puede permanecer en la placenta, en el líquido amniótico y en el feto de las mujeres infectadas durante el embarazo, así como en la leche materna durante la lactancia.

Se ha documentado también transmisión del virus del Ébola a través de esperma infectado hasta quince semanas después de la recuperación clínica.

6. El origen del virus del Ébola

El ébola se detectó por primera vez en 1976 en la actual República Democrática del Congo. El brote se produjo en un pueblo cercano al río Ébola, del que toma su nombre el virus y la enfermedad.

Actualmente existen cinco subtipos de este virus: Zaire, Sudán, Tai Forest, Bundibugyo y Reston. Todas se han descrito en África excepto la Reston que proviene de Asia.

7. La epidemia que despertó al mundo

La mayor epidemia de ébola vivida hasta el momento fue desde 2014 a 2016 en Guinea Conakry, Sierra Leona y Liberia causando más de 11.000 muertes.

Varios misioneros y sanitarios españoles, británicos y estadounidenses afectados fueron repatriados para ser tratados en Europa y América. Fue entonces cuando la comunidad internacional se movilizó para combatir un virus que entonces tenía una mortalidad del 90 %, ahora reducida gracias, fundamentalmente, a las vacunas. EFE

