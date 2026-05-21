Sindicatos convocan protesta nacional para exigir elecciones libres en Venezuela

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Caracas, 21 may (EFE).- Varios sindicatos venezolanos hicieron un llamamiento este jueves para llevar a cabo a una protesta nacional para el próximo 3 de junio, día en que se cumplirán cinco meses del ataque militar de Estados Unidos en el que fue capturado Nicolás Maduro, para reclamar que se convoquen elecciones libres en el país.

«Este 3 de junio vamos a estar en las calles, protestando a nivel nacional por elecciones libres, por la libertad de todos los presos políticos, vamos a estar protestando por el agua, por la falta de luz», anunció el secretario general del sindicato de la Cancillería, José Patines, al término de una asamblea de trabajadores celebrada en la Universidad Central de Venezuela.

Ese día habrá un «cacerolazo» las 20:00 hora local (00:00 GMT) para decirle a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el presidente del Parlamento, su hermano Jorge Rodríguez, que «no los queremos más», enfatizó el líder sindical.

«Y que a partir del 3 junio les quedan 30 días para que se acabe el interinato», añadió Patines en referencia a que el período de prórroga para el mandato encargado vence el 3 de julio.

De acuerdo al artículo 234 de la Constitución venezolana, las faltas temporales o absolutas del presidente serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo hasta por noventa días, prorrogables por decisión del Parlamento por un periodo similar.

Después de la captura de Maduro, en enero pasado, su entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, se juramentó como mandataria encargada por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Al cumplirse los tres primeros meses en el cargo, ONG, juristas y partidos comenzaron a cuestionar el sustento legal de su mandato y la ausencia de una fecha para elecciones.

El partido Vente Venezuela, de la líder opositora María Corina Machado, ha reclamado que el Parlamento evalúe «la existencia de una ausencia absoluta» de Maduro, lo que, sostiene, obligaría a convocar elecciones «en los siguientes treinta días a dicha declaratoria».

Sin embargo, el pasado 2 de marzo, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, indicó que no era «perentorio» definir una fecha de elecciones, aunque señaló que las habrá.

Rodríguez aseguró que la prioridad era la recuperación económica del país. EFE

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