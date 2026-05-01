Sindicatos mexicanos expresan respaldo a Sheinbaum frente a presiones externas

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Ciudad de México, 1 may (EFE).- Dirigentes sindicales mexicanos expresaron este viernes su respaldo explícito a la presidenta, Claudia Sheinbaum, frente a presiones externas, particularmente de Estados Unidos, y defendieron la soberanía nacional en el marco de las conmemoraciones del Primero de Mayo.

Durante la conferencia de prensa presidencial, el líder del Sindicato Nacional Minero, Napoleón Gómez Urrutia, advirtió sobre los desafíos que enfrenta el país en el actual contexto internacional, al tiempo que llamó a la unidad en torno al Gobierno.

«Un reto que desde el exterior, desde el interior nos amenaza, pero que unidos y juntos vamos a poder superar, como siempre lo hemos hecho en la historia de nuestro país», afirmó.

En su discurso, el senador y dirigente minero subrayó que el movimiento obrero es un pilar frente a estos desafíos.

«Porque son las y los trabajadores de México, quienes mueven a nuestro país. Y eso lo tenemos que tener muy claro, quienes levantan sus industrias, quienes sostienen sus servicios, quienes producen su riqueza y quienes en los momentos más difíciles permanecen de pie defendiendo la nación”, señaló.

Gómez Urrutia señaló que cuando un Gobierno deja de «ser conveniente a los intereses de los grandes capitales» muchos empresarios «toman distancia, mueven sus inversiones, cierran plantas o van a buscar ganancias a otros lados».

«En cambio, la clase trabajadora se queda, resiste, produce y, cuando es necesario, lucha, incluso por la soberanía de la patria», dijo.

«La clase obrera y campesina organizada es la mejor aliada de cualquier gobierno que de verdad quiera transformar a México», sostuvo.

En la misma línea, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, Tereso Medina Ramírez, expresó el respaldo de esa central obrera a la mandataria.

«Lo primero que deseamos es que en la unidad nacional defendamos también la soberanía nacional. La soberanía nacional como ella (Sheinbaum) lo ha dicho, no está en negociación ni la dignidad”, afirmó.

Medina Ramírez destacó avances en los últimos años, como el incremento salarial y la eliminación de prácticas laborales abusivas.

Por su parte, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas, enfatizó que la defensa de la soberanía es clave para alcanzar la justicia social, «con el aplomo, la valentía y la dignidad con que lo ha hecho nuestra presidenta”, señaló.

Aseguró que «cuenta y seguirá contando con la clase trabajadora, con las maestras y los maestros de México».

Las declaraciones se producen en un contexto de tensiones comerciales y políticas con Estados Unidos, en el que distintos sectores han cerrado filas en torno al Gobierno mexicano. EFE

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